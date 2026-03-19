୫ ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଗରେ ରଖିଲା ଏହି ସର୍ତ୍ତ
ଇଦ୍ ଯାଏଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି ପାକିସ୍ତାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଇଦ୍ ପର୍ବକୁ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ କତାରର ଅନୁରୋଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
୧୮-୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ୨୩-୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନ ଇଦ୍ ପାଳନ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିମ୍ବା ଟିଟିପିର ଗଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ।
କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯଦି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଟିଟିପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି:
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଇଦ୍ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ – ସାଉଦି ଆରବ, କତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଇଦ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
କିନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି: “ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।”
“ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହାର ଜାତୀୟ ଏବଂ ବୈଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ; ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ, ଏହା ସାହସିକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବ।”
ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ:
ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ କାବୁଲର ଏକ ବଡ଼ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତି କମରେ ୨୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୦୦ ଟା ସମୟରେ କାବୁଲର ୨୦୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉମିଦ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଖାମା ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କାବୁଲରେ ଘଟିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।