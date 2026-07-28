ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ; ପିଓକେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଲେ ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସୋମବାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର(ପିଓକେ)ର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଆଜି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ସୋମବାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ରାୱାଲକୋଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଖୱାଜା ଆସିଫ କଣ କହିଲେ?: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପିଓକେର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖୱାଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ପିଓକେର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ସହ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପିଓକେରେ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର: ପିଓକେରେ କଥିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ ଅୱାମି ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏସି)ର ଅତି କମରେ ୧୪ ଜଣ କର୍ମୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୪ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବର୍ବରତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପିଓକେରେ ହିଂସା: ସୋମବାର ୧୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜେଏଏସି ପକ୍ଷରୁ ରାୱାଲକୋଟରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜଧାନୀ ମୁଜଫଫରାବାଦ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ‘ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ’ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଏଏସର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଜେଏଏସର କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆବିଦ୍ ଶାହିନ୍ ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି; ସୋମବାରର ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣ କର୍ମୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।