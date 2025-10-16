ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଭାରତ ଉପରେ ରାଗ ଝାଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍

ପୁଣି ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ପାରରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱର କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର।

ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମରେ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ସେ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନାହିଁ।

ଭାରତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବା:

ଆସିଫ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ଏବେ ଭାରତର ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି।

ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି।

ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଘଟିଛି। TTP ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଇସଲାମାବାଦର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥାପି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ କ’ଣ: 

ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ହୁଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲାଭ ପାଏ।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆଫଗାନ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

