ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି; ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁତୟନ କଲା ୨୫୦ ଚୀନ୍ ତୋପ!

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହାଉଇଜର ତୋପ ମୁତୟନ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ

By Manoranjan Sial

ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ଭାରତ କରିଥିଲା ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାରଖାର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଭୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରିନି ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ତା’ ପୁଣି ଚୀନ୍‌ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରରେ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହାଉଇଜର ତୋପ ମୁତୟନ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ୨୫୦ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌-୧୫ ଟ୍ରକ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫ୍-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ହାଉଇଜର ତୋପ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ତତ୍ପର ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତ ସହ ପୂର୍ବ ସୀମାର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଲରି ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁତୟନ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମେ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ UNESCO ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ…

ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ;…

Uttarakhand Govt.

ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ: ଏସ୍‌ଏଚ୍‌-୧୫ ହାଉଇଜର ତୋପକୁ ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଘଙଜଓଘଉଙ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏହା ଚୀନ୍‌ର People’s Liberation Army (PLA) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା PCL-181 ହ୍ୱିଲ୍ଡ୍ ସେଲ୍ଫ୍-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ହାଉଇଜରର ଏକ ରପ୍ତାନି ସଂସ୍କରଣ। ଏହାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚେସିସ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ମୁତୟନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନେଇହେବ।
ଏସ୍‌ଏଚ୍‌-୧୫ ହାଉଇଜରର ବିଶେଷତା କଣ?: ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର କ୍ଷମତା। ସଡ଼କରେ ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ। କଠିନ ଭୂପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ରକେଟ୍-ଅସିଷ୍ଟେଡ୍ V-LAP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାର ମାରକ କ୍ଷମତା ୫୩ରୁ ୭୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଏ।

ଏଥିରେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜିଂ ସ୍ପେଡ୍ସ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହଜ ହୁଏ।

ଚୀନ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ତୋପ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ୬ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଳାବର୍ଷଣ କରିପାରେ। ଏହାସହିତ ଶତ୍ରୁର କାଉଣ୍ଟର-ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ UNESCO ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ…

ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ;…

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିଧବା ପ୍ରେମ; ଅଭିଯୋଗ ପରେ…

ଗାଁ ଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଘରଡିହ ଛାଡି ଭୟରେ…

1 of 17,741