ସାଉଦି ଆରବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୮୦୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ: କଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ?

ସାଉଦି ଆରବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ୧୬ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ମୁତୟନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଜେଏଫ୍‌-୧୭ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହିଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଖାଲି ବିମାନ ଉଡ଼ିନି, ସାଉଦି ଆରବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୮୦୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ। ସାଉଦି ଆରବ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧାର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ତତା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଇନ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ଶତୃକୁ ନିଜର ସେନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପଠାଉଛି।

ସୈନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି ମତେ ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶର ସରକାର ସତ ମାନିଛନ୍ତି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାଉଦି ଆରବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ୧୬ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ମୁତୟନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଜେଏଫ୍‌-୧୭ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଚୀନ୍ ସହିତ ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ସୈନିକ ସାମିଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ସୈନିକ ପଠାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଚୀନା ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ଗତବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହିଛି। ଏନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ପରସ୍ପରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।

