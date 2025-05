(Video) ତମେ ପାଣି ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ବାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ…ଏଭଳି କହି ପୁଣି ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ସରିଫ ଚୌଧୁରୀ ଆତଙ୍କବାଦର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଲହା ସଇଦଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନକାରୀ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡିଜି ଆଇଏସ୍ପିଆର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଜଳ ବନ୍ଦ କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ।”

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୟାନକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ।

ତଲହା ସଇଦ ଭାରତକୁ “ନଦୀରେ ରକ୍ତପାତ” ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି- ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ପୁଅ, ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ତଲହା ସଇଦ, ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ତଲହା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମୋଦି ଅଗର ତୁ ପାନି ବନ୍ଦ କରେଗା… ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତୋ ହମ୍ ତେରୀ ସାନ୍ସ ବନ୍ଦ କରେଙ୍ଗେ,” ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ହିଂସାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, “ଇନ୍ ଡାରିଓଁ ମେଁ ଖୁନ୍ ବହେଗା,” ଖୋଲାଖୋଲି ରକ୍ତପାତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଇସଲାମାବାଦରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆହୁରି ଅନୁମାନ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଡିଜି ଆଇଏସ୍ପିଆରଙ୍କ ପିତା ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡିତ, ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ- ଜେନେରାଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପିତା, ସୁଲତାନ ବଶିରୁଦ୍ଦିନ ମହମୁଦଙ୍କୁ ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡିତ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଜଣେ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହମୁଦ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ଉମ୍ମାହ ତମୀର-ଏ-ନୌର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ, ଯାହା ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ତାଲିବାନ-ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ-ଭିତ୍ତିକ ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହମିଦ ଗୁଲଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ନାଗରିକ (SDN) ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମହମୁଦଙ୍କୁ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

Pakistan DG ISPR threatens and calls for mass killing of the Indian People

“You close our water , we will stop your breath” pic.twitter.com/abNGOijBjH

— Career247Official (@Career247Offici) May 22, 2025