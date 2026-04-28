ବିଶ୍ବର ଗରିବ ଦେଶ ତାଲିକାର କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବେନି…
ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ଗରିବ ଦେଶ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତ । ଓଳିଏ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି? ଯଦି ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ମୁଣ୍ଡପିଛା GDP ଆଧାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ ଭାବରେ ରହିଛି।
ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ଗରିବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ଗରିବ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ଗରିବ ଦେଶ: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଘର୍ଷ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସର୍ବାଧିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ବୁରୁଣ୍ଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଘନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର ବିଶାଳ ଖଣିଜ ସଂରକ୍ଷିତ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଦେଶ କ୍ରମାଗତ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି।
ଡେମୋକାଟ୍ରିକ ରିପବ୍ଲିକ କଙ୍ଗୋର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ।
ମୋଜାମ୍ବିକ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇଛି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗରିବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି: ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସଂଘର୍ଷ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବଂ ଏକ ସୀମିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଏ।
ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି: ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା GDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୪୫ତମ ଏବଂ ୧୬୨ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି।
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ: ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ୨୫% ଜନସଂଖ୍ୟା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି।
କିଛି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ତର ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମହଙ୍ଗା କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ବିଦେଶୀ ଋଣ ବୋଝ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଋଣ $୧୩୦ ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।