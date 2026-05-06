ମେଡିକାଲ୍ରେ ବେହାଲ ସ୍ଥିତି: ଔଷଧ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର
ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଇସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଔଷଧ ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି
ଲାହୋର: କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଲାଣି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା; ଅଟା, ଡାଲି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତେଲ-ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜନତା ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡୁଛି। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧର ସଙ୍କଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଔଷଧ ସଙ୍କଟ ଲଗାତାର ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଔଷଧ ଦାମ୍ ଲଗାତାର ବଢିବା ଯୋଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲାହୋର, କରାଚୀ ଓ ପେଶାୱାର ଭଳି ସହରର ଅନେକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଔଷଧର ଭୟଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଇସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଔଷଧ ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସହରରେ ରୋଗୀ ମହଙ୍ଗା ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ସିପିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ବଢିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଓ ବିଶେଷକରି ଔଷଧର ସଙ୍କଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଔଷଧର ଦାମ୍ ୨୦୨୩ରୁ ଲଗାତାର ବଢୁଛି। ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦାମ୍ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦% ଓ ୨୦୨୫ରେ ପୁଣି ୩୦-୪୦% ବଢିଛି। ସେହିପରି ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଔଷଧ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟତୀତ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବା କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ୧୮% ସାଧାରଣ ବିକ୍ରୟ ଟିକସ ଲଗାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୁଇ କରିଦେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କେମିଷ୍ଟ ଓ ଡ୍ରଗ୍ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ ବୁଧାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦାମ୍ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମଦାନୀକାରୀ ଯୋଗାଣ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ।
କରାଚୀର ପାଇକାରୀ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ପ୍ରତି ୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନରେ ଔଷଧର ଦାମ୍ ବଦଳୁଛି। ବିପି-କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଔଷଧର ଦାମ୍ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି।
ମେଡିସିନ ପ୍ରାଇସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୂର ମେହରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଔଷଧର ଦାମ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋହଳ କରିବାରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। କାରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାମ୍ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଔଷଧ ଦାମ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।