ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍, ୩ ଦିନ ହେବ ହଉନି ସପ୍ଲାଏ, ଚିନ୍ତାରେ ସରିଫ୍

ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍

By Jyotirmayee Das

Pakistan Fuel Shortage: ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶରେ କେବଳ କିଛି ଦିନର ତେଲ ବାକି ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (PPDA) ଏବେ କହିଛି ଯେ, ସରକାର ୨୦-୨୫ ଦିନର ଯୋଗାଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତେଲ ମିଳିନାହିଁ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ PPDA ନେତାମାନେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ OMC ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ୨-୩ ଦିନ ପରେ। ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା, ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ।

ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି

ଆସୋସିଏସନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଚୌଧୁରୀ ଇରଫାନ ଏଲାହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ୨୦% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।” ଇଲାହି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୧୭ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୩୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜାବର ସଭାପତି ନୌମାନ ମାଜିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପମ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ଡିପୋ ବଦଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅପରେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ।

ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା

ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୋମବାରଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତେଲ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଚିଠିରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, “ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏତେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି।” ଆସୋସିଏସନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

୨୮ ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି

ଏହି ସମୟରେ, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (OGRA) କହିଛି ଯେ, ଦେଶର ୨୮ ଦିନର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପାଖରେ ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପରେ।

ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦୁଇଟି କାର୍ଗୋ ଫସି ରହିଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ୨୧ ମାଇଲ୍ (୩୩ କିଲୋମିଟର) ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ବହନ କରେ। ଗତ ବର୍ଷ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୨୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଘନୀଭୂତ ତୈଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।

 

