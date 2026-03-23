ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଇଲାଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ୩୨୫ ପାର୍
Iran-Israel War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଚଳାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ARY ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ରବିବାର ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୨୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା (PKR) ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୧୦୦ PKR ରୁ ୩୦୦ PKR ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ୍ ସରିଫ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଦର ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୫୫ PKR ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୨୬୬.୧୭ ରୁ ୩୨୧.୧୭ ପିକେଆର୍ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୮୦.୮୬ ପିକେଆର୍ ରୁ ୩୩୫.୮୬ ପିକେଆର୍ ହୋଇଛି।
ଏଆରୱାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଭଡ଼ା କିମ୍ବା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ।
ବୈଠକରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ?
ବୈଠକରେ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ନଜିର ତାରାର, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲାହ ତାରାର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ପରୱେଜ ମଲିକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଘରୋଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରେ, ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ୨,୮୦୦ ପିକେଆର୍ ରୁ ୫,୦୦୦ ପିକେଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଚୀରୁ ଲାହୋର, ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ହଜାର PKR ରୁ ୨୮ ହଜାର PKR ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ୧୫ ହଜାର PKR ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୌଳିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ।