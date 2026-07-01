ତିନି ଆଡ଼ୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଘୋର ବିପତ୍ତି, ଭାରତ ରୋକିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣି, ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ମାରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, PoK ରେ ଜୋରଦାର ବିଦ୍ରୋହ
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ତିନି ଦିଗରୁ ସଙ୍କଟ: ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବିବାଦ, ପିଓକେରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଆଫଗାନ ସୀମା ଅଭିଯାନ
Pakistan-India Relationship: ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବେ ସେଠାରେ ଟମାଟୋର ଅଭାବ ତ କେବେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡୁଛି, ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବାଜ୍ ଆସୁନାହିଁ । ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ PoKର ସ୍ଥିତି ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ରୋକି ଦେଇଛି । ତିନି ପାଖରୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ଘେରିଯିବା ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗର୍ଜନ
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣି ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି । ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ଅସହାୟ ଥିବା ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଭାରତକୁ ଫମ୍ପା ଗର୍ଜନ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସାଦିକ୍ ମଲିକ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦାଏ ହେଲେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଅଂଶର ପାଣିକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ଷା କରିବ । ଯଦି କେହି ଆମ ପାଣି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିଦେବୁ ।”
ସେହିପରି ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ଏବଂ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଆମର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜରଦାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ଭାବୁଥାଏ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ, ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିହ୍ନିନାହିଁ । ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ସହ ।
ଘରେ ପଶି ମାରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ର ଗଡ଼ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରେସନ୍ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତା’ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବ ।
PoK ରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ
ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ରାୱଲକୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ଲଗାତାର ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି । ଜନତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ଶେହବାଜ ସରକାର ସେଠାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇସଲାମାବାଦ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରଖେ, ତେବେ ଲୋକେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ନିଆଁପେଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଳିଦିଏ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଏବେ ସେମିତି ହୋଇଛି ।” ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର (PoJK) ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ।
NATF କର୍ମୀମାନେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ୍ ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ସମୁଦାୟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ଜାତିସଂଘ (UN) ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।