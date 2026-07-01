ତିନି ଆଡ଼ୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଘୋର ବିପତ୍ତି, ଭାରତ ରୋକିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣି, ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ମାରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, PoK ରେ ଜୋରଦାର ବିଦ୍ରୋହ

ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ତିନି ଦିଗରୁ ସଙ୍କଟ: ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବିବାଦ, ପିଓକେରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଆଫଗାନ ସୀମା ଅଭିଯାନ

By Jyotirmayee Das

Pakistan-India Relationship: ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବେ ସେଠାରେ ଟମାଟୋର ଅଭାବ ତ କେବେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡୁଛି, ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବାଜ୍ ଆସୁନାହିଁ । ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ PoKର ସ୍ଥିତି ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ରୋକି ଦେଇଛି । ତିନି ପାଖରୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ଘେରିଯିବା ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗର୍ଜନ

‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣି ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି । ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ଅସହାୟ ଥିବା ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଭାରତକୁ ଫମ୍ପା ଗର୍ଜନ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସାଦିକ୍ ମଲିକ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦାଏ ହେଲେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଅଂଶର ପାଣିକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ଷା କରିବ । ଯଦି କେହି ଆମ ପାଣି ଉପରେ କବ୍‌ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିଦେବୁ ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ…

ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ; ଭାରତ ପଠାଇଲା…

ସେହିପରି ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ଏବଂ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଆମର ଲାଇଫ୍‌ଲାଇନ୍ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜରଦାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ଭାବୁଥାଏ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ, ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିହ୍ନିନାହିଁ । ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ସହ ।

ଘରେ ପଶି ମାରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

ପାକିସ୍ତାନ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ର ଗଡ଼ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରେସନ୍ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତା’ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବ ।

PoK ରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ରାୱଲକୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ଲଗାତାର ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି । ଜନତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ଶେହବାଜ ସରକାର ସେଠାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇସଲାମାବାଦ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରଖେ, ତେବେ ଲୋକେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବେ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ନିଆଁପେଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଳିଦିଏ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଏବେ ସେମିତି ହୋଇଛି ।” ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର (PoJK) ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ।

NATF କର୍ମୀମାନେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ୍ ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ସମୁଦାୟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ଜାତିସଂଘ (UN) ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ…

ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ; ଭାରତ ପଠାଇଲା…

ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ,…

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା’ ଯୋଜନା:…

1 of 28,284