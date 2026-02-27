ଏପଟେ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି, ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳୁନି ଚାଉଳ, ଅଟା

By Jyotirmayee Das

Pakistan Crisis: ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷି ବିଭାଗ (USDA)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ୨ ରୁ ୨.୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ରୁଟି, ନାନ, ପାଉଁରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗହମ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି

ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ବାଜରା ଭଳି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗହମ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଘଟେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା କିମ୍ବା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଅନ୍ୟଥା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।

ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଛି

ପାକିସ୍ତାନରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମରୁଡ଼ି, ବିଶେଷକରି ବର୍ଷା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଜଳସେଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଫସଲ ଚାଷ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗହମ ଚାଷ ଜମି ୧୦.୩୭ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରରୁ ୯.୧ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ।

ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା। ସୀମିତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମୌସୁମୀ କିମ୍ବା ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତର ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। କମ ବର୍ଷା, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସଙ୍କଟ ଦେଶର ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି: ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗହମ ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍ତେଜନା। ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ଆମଦାନିର ଉପଲବ୍ଧତା ପରିସ୍ଥିତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।

 

