ଥରେ ନୁହେଁ ୩ଥର ଭାଙ୍ଗିଲା ହୃଦୟ ; ଭାରତ ଯେମିତି ଆମକୁ ସେକିଲା…ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଆଖିରେ ପରାଜୟ ଲୁହ

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପରାଜୟକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଡନ୍, ଏହାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ପରାଜୟକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯେପରି ଆଶା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଏସିଆ କପ୍ ଶେଷ ହେଲା – ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ବିଫଳତା। ଯଦିଓ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିଥିଲେ।

ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକିଲର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, “ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ପାକିସ୍ତାନର ଏସିଆ କପ୍ ପରାଜୟ ଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି।” ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏସିଆ କପରେ ଭାରତଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯିବା ପରେ ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ।” କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକ ହାରିବା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ଦାୟୀ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆରେ ଏ କ’ଣ… ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ…

ନିର୍ଲ୍ଲଜ ଶିକ୍ଷକ କଲେ ସବୁ ସୀମା ପାର,…

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କରେ ତାହା କରିଛି – ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ନିରାଶ। ଏତେ ନିରାଶା ଯେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ହତାଶା ଏବଂ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆରେ ଏ କ’ଣ… ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ…

ନିର୍ଲ୍ଲଜ ଶିକ୍ଷକ କଲେ ସବୁ ସୀମା ପାର,…

ବିନା ଦରମାରେ କାମ କରିବେ BCCIର ନୂଆ ସଭାପତି…

No Way ! ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ ଅଭିଯୋଗରେ କୃଷି…

1 of 27,194