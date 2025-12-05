ବଢି଼ଲା ଅସୀମ୍ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗଲା ୫ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ, ଏବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ CDF
Asim Munir: ପାକିସ୍ତାନରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଆଜି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୁନିର ଏବେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ (CDF) ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ (COAS) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଦବୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସାରାଂଶ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ହୁଏତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି । ପାକିସ୍ତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେନା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ହାତରୁ ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ଛଡାଇଯାଇଛି ।
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କମାଣ୍ଡ: ୨୭ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମାଣ୍ଡ (NSC) ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି (NCA) ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ NSC ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ CDFର ସୁପାରିଶରେ ଏହାର କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସୀମ ମୁନିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ପଦବୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ CDF ଏବଂ COAS ଉଭୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମରିକ ବାହିନୀର ରଣନୀତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମତା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସମଗ୍ର ସାମରିକ ଗଠନ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ହୋଇଯାଇଛି ।
ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ CDF: ନୂତନ ବିଲ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏବେ ସଂଘୀୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ CDFର ସୁପାରିଶରେ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଚୟନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।
ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପରମାଣୁ ରଣନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତଦାରଖ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମାଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ CDFର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଣନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବଳ ନାମମାତ୍ର।
ସେନାର ଶୀର୍ଷ ଢ଼ାଞ୍ଚା: ନୂତନ ସଂଶୋଧନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର CDFଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମାର୍ଶାଲ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପଦବୀ ହେବ। ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ (CDF, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ, ଇତ୍ୟାଦି) ଜାତୀୟ ନାୟକ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧିତ ହେବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ।