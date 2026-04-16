ନିଜ ଘର ଜଳୁଛି, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଡରାଇବାକୁ ମିସାଇଲ ଖୋଜୁଛି ପାକିସ୍ତାନ!
ହାତରେ ଭିକ ଥାଳି, ସେପଟେ ମିଛ ମିସାଇଲ ବାହାନା : କଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ନାଟକ!
ମୁମ୍ବାଇ : ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଜାହାଜରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଆଣ୍ଟି-ସପ ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହା ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ସେନାର ମିଡିଆ ୟୁନିଟ ‘ଇଂଟର ସର୍ଭିସ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ’ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ମିସାଇଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଇଡେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ମିସାଇଲଟି ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଂଚିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ । ସେ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ସ୍ୱଦେଶୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମିସାଇଲ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗତିଶୀଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଭେଦ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ନଭିଦ ଅଶରଫ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଝଚଜ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସଠିକତାର ସହ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ।”