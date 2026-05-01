କଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖତମ କରୁଛି ଭାରତ…

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଦିନ ଆକ୍ରମର କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ ଓଗାଳିବାରେ ଲାଗିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର କଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କଶ୍ମୀରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଶେଷ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ତାହିର ଅନ୍ଦ୍ରାବୀ କହିଛନ୍ତି, କଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲଗାତାର ବଢୁଛି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ ଦୁନିଆର ଧ୍ୟାନ ଯାଉନାହିଁ। ବହିରେ ମଧ୍ୟ କଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସବୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାହିର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର କେବଳ କଶ୍ମୀରରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ବରଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ସମଗ୍ର ଭାରତ ସମେତ ଉପମହାଦ୍ୱୀପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାହିର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କଶ୍ମୀରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନଙ୍କ ପରିଚୟ, ଭାଷା ଓ ନୀତିରୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ଭୁଲ୍ କଥା। ଏହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବ। କଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତାହିର କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଆରଏସ୍ଏସ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେପି ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ହିନ୍ଦୁକରଣ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।