‘ଇମ୍ରାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କ’ଣ ହାତ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବୁ’ … ଶେହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୌରିନ୍
ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୌରିନ ନିଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୌରିନ ନିଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ , ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୌରିନ କହିଛନ୍ତି, ” ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହି ଲୋକମାନେ କ’ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ପାକିସ୍ତାନର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନ ଦେଖି ଆମକୁ ନ କହିବେ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଠିକ୍, ଆମେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।”
‘ଯଦି ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ’: ନୌରିନ୍ ନିଆଜି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ସେମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସେନେଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
“ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରିବାର ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ: ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହା କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ: ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାହିତ ହୋଇଛି। ମୁନିର ଏବଂ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନର କମାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ISIର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ISI ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ISI ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।