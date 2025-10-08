ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ! ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ; ପରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୋଡ଼ିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲେ, ତାପରେ…

ପାକିସ୍ତାନର ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ । ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ; ପରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୋଡ଼ିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲେ, ତାପରେ...

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ଏକ କୃଷକ ପରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ବିଞ୍ଚିଦେଲେ।

ପଞ୍ଜାବର ଧର୍ମିନ୍ଦର ସିଂହ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ କାନାଡା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଦେଇ କାନାଡା ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମିନ୍ଦର ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଲକାତାରୁ ଦୁବାଇ ଦେଇ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା।

ଏଜେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ, ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା।

ଧର୍ମିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଦୀପ କୌର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି 1.5 କୋଟି (15 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଥିଲେ। ଧର୍ମିନ୍ଦରଙ୍କ ଭାଇ ପରମଜିତ୍ ପଞ୍ଜାବର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ (8 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଦଳକୁ ମନାଯାଇଥିଲା। ପରିବାରକୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ସହାୟତା

ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବ ସାଂସଦ ମାଲବିନ୍ଦର ସିଂହ କାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ, ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଧର୍ମିନ୍ଦର ସିଂହ, ସନ୍ଦୀପ କୌର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ

ଧର୍ମିନ୍ଦର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଜୀବିତ ଫେରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାର ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସାଂସଦ ମାଲବିନ୍ଦର କାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏପରି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏନେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ।

