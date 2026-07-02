ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ପାକ୍! ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଭାରତ କେତେ ପାଣି ଅଟକାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡାଟା

ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ସନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡାଟା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ କମିଶନର ମେହର ଅଲି ଶାହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ମେହର ଅଲିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମେ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି କମ୍ ଛଡାଯାଇଥିଲା; ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଚେନାବ ନଦୀ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।

ମେହର ଅଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାର ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନର ୨୪୦ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ…

ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା…

ଡନ୍ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ମେହର ଅଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।

ଭାରତ ଚେନାବ ପାଣିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା:

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଚେନାବ ନଦୀରୁ ବ୍ୟାସ ଆଡକୁ ପାଣି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମେ ୨୦୨୫ ରେ ପାକିସ୍ତାନର ମାରାଲାଠାରେ ଚେନାବ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ୭୮,୨୭୬ କ୍ୟୁସେକରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୫୨୭ କ୍ୟୁସେକକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା।

ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୭୦ କ୍ୟୁସେକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା; ମେ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଘଟଣା ସମୟରେ, ମରାଲା ନିକଟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ୨୧,୮୮୭ କ୍ୟୁସେକରୁ ୫,୬୮୯ କ୍ୟୁସେକକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଚେନାବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ କମ୍ ପାଣି ପାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଣି ଅଟକାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ହାରାହାରି ୪୬,୦୦୦ ରୁ ୪୮,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପାଉଥିଲା।

ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ:

ମେହର ଅଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ, ଚେନାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ନଦୀର ପାଣିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି।

ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଣି ପାକିସ୍ତାନର ୨୪୦ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚାଳିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଏକ କାରଣ:

ପାକିସ୍ତାନର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର ଭାରତ ଉପରେ ପାଣିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ନେତା ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଏହାକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଉପାୟରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ –

୧- ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଣା ଋତୁ ଆସେ ଆଉ ପାଣିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ଠିକେ ସେତିକି ବେଳେ ଭାରତ ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ।

୨- କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପାଚିଯାଏ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ…

ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା…

୧୦ ନା ୧୧ ଜୁଲାଇ… ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ…

ସତରେ କ’ଣ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ?…

1 of 19,414