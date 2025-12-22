ପାକିସ୍ତାନ ଦିମାଗରେ ଚାଲିଛି କଣ ? କାହିଁକି ତୁର୍କି ଠାରୁ ଆଣୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ…
ତୁର୍କି ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଣୁଛି ପାକିସ୍ତାନ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁର୍କି ଠାରୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହଜ ଆଣୁଛି। ଜାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରିଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡା ଯାଇଥିଲା।
ଏପିରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଖାଦ୍ଯ ସଙ୍କଟ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କିଣିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ଯୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ତୁର୍କୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଲଗେମ-କ୍ଲାସ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ତାନବୁଲ ନୌସେନା ସିପୟାର୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ପିଏନଏସ ଖାଇବର ନାମକ ଏହି ଜାହାଜକୁ କମିଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ନାଭିଦ୍ ଅସରଫ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
“PN MILGEM ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ସର୍ବଶେଷ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଜ୍ଜିତ,” ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏପରି କିଛି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହସ୍ତାନ୍ତର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ 2018 ମସିହାରେ ଚାରୋଟି MILGEM-ଶ୍ରେଣୀର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁର୍କୀଏ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ତୁର୍କୀଏରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଦୁଇଟି ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଏର୍ଡୋଗାନ ଏହି ଜାହାଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଏକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜର ବିତରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରେ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି MİLGEM ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲୁ। ଆମେ 24 ମଇ 2024ରେ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ, PNS BABUR, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ।
ଆଜି, ଆମେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ ବୋଲି କହି ତୁର୍କି ତରଫରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ସାମରିକ ବଳକୁ ବଢାଇବାରେ ବ୍ଯସ୍ତ ରହିଛି।