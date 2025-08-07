୨୮ ବର୍ଷ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଯୁବକ, ବରଫ ତରଳିବାରୁ ଏବେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ…

ପାକିସ୍ତାନ: ୨୮ ବର୍ଷ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମିଳିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ହେଲେ କଥାଟା ସତ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନରାତି ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏକ ହିମବାହରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଷାରପାତ ସମୟରେ ହିମବାହର ଫାଟରେ ପଡ଼ି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉଥିଲା।
ଘଟଣାଟି ପାକିସ୍ତାନର କୋହିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳର, ଏଠାରେ ଲେଡି ଭ୍ୟାଲିରେ ହିମବାହ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ବରଫ ବହୁତ କମିଯାଇଛି।
ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଢାପାଳକମାନେ ଏଠାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଜଣେ ମେଣ୍ଢାପାଳକ ଏଠାରେ ମୃତଦେହ ଦେଖିଲେ, ସେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ।
ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ମୃତଦେହକୁ ୨୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୯୯୭ରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ତୁଷାରପାତ ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ମୃତଦେହ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା
ବିବିସି ଶବ ପାଇଥିବା ମେଣ୍ଢାପାଳକ ଉମର ଖାନଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ମୃତଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା।
ଉମର ଖାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ମୃତଦେହଟି ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଘୋଡାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘର ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଭାଇ କାଥିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜୁନ୍ ୧୯୯୭ ସକାଳେ ଉପତ୍ୟକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଷୟରେ କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ।
ହିମବାହରେ ମୃତ ଶରୀର ତରଳି ଯାଏ ନାହିଁ
ଏହି ବର୍ଷ ତୁଷାରପାତ କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମବାହ ତରଳି ଯାଉଅଛି। ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି।
COMSATS ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇସଲାମାବାଦର ପରିବେଶ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ବିଲାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହିମବାହରେ ମୃତଦେହ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ଶରୀର ହିମବାହରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଏହା ମରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଘଟେ କାରଣ ହିମବାହରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରୁ ଶରୀର ମମି ହୋଇଯାଏ।
