ପାକ୍ ସରକାରକୁ ଉଲଗ୍ନ କଲେ ସଇଦ ଅଜମଲ, T-20 world cup ଜିତିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ଚେକ୍ ହେଲା ବାଉନ୍ସ ଆଉ ତା’ ପରେ….
କରାଚୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିରନ୍ତର ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତା ହେଉ, କିମ୍ବା ନକଭିଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇବା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ଏବେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସଇଦ ଅଜମଲଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ
ପ୍ରକୃତରେ, ଅଜମଲ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୯ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲା।
ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁସୁଫ୍ ରାଜା ଗିଲାନି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଗଲା।
ଅଜମଲ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। PCB କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ବୋର୍ଡର ନୁହେଁ। ଶେଷରେ, ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ICC ରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଥିଲେ।”
ସଇଦ ଅଜମଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଇଦ ଅଜମଲ ସେହି 2009 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 12 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଅଜମଲ 35 ଟେଷ୍ଟ, 113 ଦିନିକିଆ ଏବଂ 64 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ 447 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ରାଜନୀତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଡିତ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଭଳି ବଡ଼ ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସମ୍ପ୍ରତି, BCCI ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ₹21 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। BCCI ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।