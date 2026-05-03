ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଧମକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚେପା; ଗଧ ମାଂସ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଦେଲା ଅନୁମତି
ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ଚୀନକୁ ଗଧ ମାଂସ ବିକି ଚଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହେଲେ ବାହାନା କରି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ତାତି ଯାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ସେହି ଛାନିଆରେ ଗଧ ମାଂସ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଫାଇଲକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ ଅନୁମତି ଗଲା ପରେ ଗଧ ମାଂସ ଚାଲାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚୀନର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଗଧ ମାଂସ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୀନୀ କମ୍ପାନୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଜର କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ ଚୀନୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଗଧ ମାଂସ ରପ୍ତାନୀ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲା ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ପିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ମେସେଜ୍ ମିଳିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଲା। ତା’ପରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲା।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଶୁଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସର୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଳନ କରୁନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲା।
ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଚୀନ ଯିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଗଲା।
ଚୀନର ମେସର୍ସ ହାଙ୍ଗେଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ମେ ୧ ରେ କହିଥିଲା, ପରିଚାଳନାଗତ ବାଧା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ନିଜର ସାଧାରଣ କାର୍ୟ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। କମ୍ପାନୀର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଜାରରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ହାଙ୍ଗେଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ୍ ଗ୍ୱାଦର ନର୍ଥ ଫ୍ରି ଜୋନରେ କାମ କରୁଛି। ଯାହା କୃଷି ଓ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏହା ପାଖରେ ଗଧ ମାଂସ ଓ ଚମଡା ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଧଶାଳା ଅଛି। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନଥିଲା।