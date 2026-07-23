ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: କଣ କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର?

ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି; ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନ୍‌ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ତତ୍ତ୍ୱର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶହବାଜ ଶରିଫ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି; ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ। ଏହି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଗୁରୁବାର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଅନ୍ଦ୍ରାବୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ପଚରା ଯାଇଥିଲା; ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦମନ କରୁଥିବା ନେଇ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ’ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଏଭଳି ମାମଲାରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେବାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ହଙ୍ଗାମା। କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି) ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ଛାତ୍ରମାନେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛି।

ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ସିଜେପିର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସଂସଦରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ…

1 of 10,089