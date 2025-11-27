ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ, ଦିନେ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଜେଲ୍ ବିଷୟରେ…
Adiala Jail: ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଗୁଜବକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଜେଲ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ (ପିଟିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି । ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଦିନେ ସେହି ଜେଲରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଏହି ଜେଲ୍ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ…
କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା: ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ବିତର୍କିତ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଫାଶୀକୁ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୀତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ କିଏ: ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ କରିସ୍ମାଟିକ୍ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି (PPP) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୭୧ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (୧୯୭୧-୧୯୭୩) ଏବଂ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (୧୯୭୩-୧୯୭୭) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି: ୧୯୭୭ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପିପିପି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦାବି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଜିଆ-ଉଲ୍-ହକ୍ ୫ ଜୁଲାଇ, ୧୯୭୭ରେ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପରେ, ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୭୪ରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
ମାମଲା ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦୀୟ: ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସାକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ବଦଳାଉଥିଲେ, କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ରାଜନୈତିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଅନେକ ଦେଶ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ଇତିହାସ ବଦଳିଗଲା: ୪ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯୭୯ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ସେହି ପୁରୁଣା ଜେଲରେ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୀମିତ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ଫାଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରଖିଥିଲେ।
ଏପରିକି ସାମରିକ ବାହିନୀର ସୁରକ୍ଷାବଳରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ଦାଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।