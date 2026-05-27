ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ପାଦ ଧରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରୁ ଭାରତକୁ କଲା ନିବେଦନ
ଭାରତର ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।
ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର (୨୭ ମଇ) ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଜିକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଦୁଶାନବେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମନ୍ୱୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁସାଦିକ୍ ମାଲିକ ଭାରତ ଉପରେ ସହଭାଗୀ ଜଳସମ୍ପଦର ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ସହିତ ଜଡିତ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମଲିକ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱର ନିମ୍ନଗାମୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପାଣି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ୧୯୬୦ ମସିହାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସୁଛି।
ମାଲିକ ପାକିସ୍ତାନର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ।