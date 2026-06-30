“ତୁମର ସେ ହାତକୁ କାଟିଦେବୁ”… ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ମାଡ଼ ଭୁଲିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ, ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଭାରତକୁ ସିଧା ଧମକ

ଭାରତକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସାଦିକ୍ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା (IWT) ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜଳର ଅଂଶ ଉପରେ ଦାବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇସଲାମାବାଦ “ହାତ କାଟିଦେବ”।

ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲାହ ତାରାରଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସାଦିକ୍ ମାଲିକ ଭାରତ ଉପରେ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସଲାମାବାଦର ଜଳ ଅଧିକାର ବିପଦରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହେବ।

ଡନ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, “ଜଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ବି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି…

ମାସ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଲା…

“ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପାଣିର ଅଂଶ ଦାବି କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦେବୁ।” ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରସାରକ 24NewsHD ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଲେ:

ମୁସାଦିକ୍ ମାଲିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଜଳ ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ତାରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, କାରଣ ଭାରତର ମତକୁ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର “ଲାଲ ରେଖା”। ତାରାର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ।

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସେମିନାର କରିବ ପାକିସ୍ତାନ:

ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇସଲାମାବାଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରିବ।

ତାରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି…

ମାସ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଲା…

ବଢ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅଡୁଆ, ‘ଏଫ୍‌ଏଟିଏଫ୍ ଗ୍ରେ…

ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ…

1 of 19,390