ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରହାରକୁ ଭୁଲି ଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତକୁ ପୁଣି ଦେଲା ଫମ୍ପା ଧମକ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଯୁଦ୍ଧ…
ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଇସାକ ଡାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଫମ୍ପା ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ଅନେକ ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର’ର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଜୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଇସାକ ଡାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅକାଟ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୀତି ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘୃଣା ଏବଂ ବିଭାଜନର ରାଜନୀତିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଇସାକ ଦାର କ’ଣ କହିଲେ:
ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୟାନବାଜି ସାମିଲ ଥିଲା।
ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଳ ଅଂଶକୁ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ଅନିୟମିତ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁନାହିଁ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।