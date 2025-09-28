IND vs PAK Final: ଏହି ଦେଖ… ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଦା ଅଧିକ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଏକମାତ୍ର ଅପରାଜିତ ଦଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠାରୁ ହାରିନାହାଁନ୍ତି, ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ଫୋର୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇଥର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫାଇଦା ପାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଦା ଦେଖି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯଦି ସତର୍କତା ହରାଏ ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ।
ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଦା ଅଛି: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର କ’ଣ ଫାଇଦା ଅଛି? ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ସହିତ ଜଡିତ।
ଯଦିଓ ଏସିଆ କପର ୪୧ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ତମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ୧୨ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲର ଫଳାଫଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଫାଇଦାରେ ଅଛି।
ଶେଷ ୧୨ ଫାଇନାଲର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଠ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଚାରି ଥର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହା ମନେହୁଏ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛି।
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦଶଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଜିତିଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି, କେବଳ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।