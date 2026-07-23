ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର, ଏଣିକି ସବୁଦିନ ବଢ଼ିବ ଦାମ୍
ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଓ କଙ୍ଗାଳିପଣରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଭାଗର ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦର ସାରା ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଦର: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁକରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୬.୩୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୩୨୭.୧୨ ଟଙ୍କା (ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦାମରେ ଲିଟର ପିଛା ୭.୮୩ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏବେ ସେଠାରେ ୧ ଲିଟର ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୩୭୫.୦୪ ଟଙ୍କା (ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ହୋଇଯାଇଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର: ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦରକୁ ନଜରରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଦର ବଦଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସେଠାକାର ‘ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ’କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିଗୁଣା ପ୍ରଭାବ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଦ୍ୱିଗୁଣା ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍, ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଓ କାର୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ିଯିବ।
ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍, ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଓ ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ, ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ।