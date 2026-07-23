ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର, ଏଣିକି ସବୁଦିନ ବଢ଼ିବ ଦାମ୍

ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଓ କଙ୍ଗାଳିପଣରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଭାଗର ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦର ସାରା ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଦର: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁକରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୬.୩୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୩୨୭.୧୨ ଟଙ୍କା (ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ…

ସରକାର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ…

ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦାମରେ ଲିଟର ପିଛା ୭.୮୩ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏବେ ସେଠାରେ ୧ ଲିଟର ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୩୭୫.୦୪ ଟଙ୍କା (ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ହୋଇଯାଇଛି।

ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର: ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦରକୁ ନଜରରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଦର ବଦଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସେଠାକାର ‘ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ’କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିଗୁଣା ପ୍ରଭାବ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଦ୍ୱିଗୁଣା ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍, ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଓ କାର୍‌ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ିଯିବ।

ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍, ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଓ ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ, ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ।

You might also like More from author
More Stories

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ…

ସରକାର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ…

ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ…

ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନାକଲେ CJP…

1 of 28,450