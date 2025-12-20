ଛି ଛି ଲଜ୍ୟା… ପ୍ଲେନରେ କରୁଥିଲେ ଧୂମପାନ, ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ ତଡା ଖାଇଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ହକି ଟିମର ମ୍ୟାନେଜର!

ବିମାନରେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ବିମାନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଅଞ୍ଜୁମ୍ ସଇଦ, ଯିଏ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ସିନିୟର ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ, ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଧୂମପାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାଜିଲରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ବ୍ରାଜିଲରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଅଟକିଥିବାବେଳେ ଅଞ୍ଜୁମ ଧୂମପାନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିବା ଏବଂ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ଥିବା ଡିଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଅଞ୍ଜୁମଙ୍କୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିମ ସହିତ ନଯାଇ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁବାଇରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦଳ ସହିତ ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଲା ।

କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଫେଡେରେସନକୁ ଘଟଣାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ PHF ଏବେ କ’ଣ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏହି ଖବରର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)

