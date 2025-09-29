Asia Cup 2025 ଟ୍ରଫି ଚୋରି କରି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ… ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ନକଭିଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇଲା ନିଆଁ

ନକଭି ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଲିଦ ଅଲ୍ ଜାରୁନିଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

By Jyotirmayee

ଦୁବାଇ: ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲା।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋହସିନ୍‌ଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ନକଭି ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଲିଦ ଅଲ୍ ଜାରୁନିଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ନକଭିଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନକଭି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 90 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ, ସମାରୋହରୁ ଟ୍ରଫିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିଜୟୀ ଟ୍ରଫି ପାଇନଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସମାନ: ଭାରତର ବିଜୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରଫି ଚୋରି କରି ଗର୍ବ କରୁଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନକଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ଗର୍ବର ମାପକାଠି, ତେବେ ଇତିହାସ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରେ ତୁମର ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି। କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ କ୍ରୀଡାରେ ଟାଣିବା କେବଳ ହତାଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଖେଳର ଆତ୍ମାକୁ ଅପମାନିତ କରେ।

କେବଳ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି।

