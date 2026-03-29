ଦୋକାନ-ବଜାର ବନ୍ଦ, ବାହାଘର ଉପରେ ବି ରୋକ୍… ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ‘ସ୍ମାର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍’
ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଶେହବାଜ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନରେ ୨ ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍। ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ପାକ୍ ସରକାର। ୪ ଓ ୫ ଏପ୍ରିଲ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲକଡାଉନ୍। ତେଲ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଏକ “ସ୍ମାର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍” ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ- ଶନିବାର ଦିନ ୧୨:୦୧ ରୁ ରବିବାର ରାତି ୧୧:୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ଏବଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମୋଟରୱେ ଏବଂ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ୪-୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ