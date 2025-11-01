ଭାରତ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଫସିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି ସରିଫ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଦେଶର ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ “ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ଭାରତର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛି।”
ଭାରତ ସହିତ ବିବାଦ ପରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବେ ଫସି ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଭାରତ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରିବ।
IEPର ଦାବି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ଥିବା ଏକ ଏନଜିଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ (IEP) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ ହେବ: ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନର ୮୦% କୃଷି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି, ଏହି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଚିନ୍ତିତ ଯେ, ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ତା’ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ।
୧୯୬୦ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ: ଏହି ଦାବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଥିଙ୍କ-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ (IEP) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ “ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ୨୦୨୫” ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୬୦ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି (IWT) କୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା।
୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ: ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ (IEP) ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଏହା ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଘନ ଜନବହୁଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ୮୦ପ୍ରତିଶତ କୃଷି ଜମି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କେବଳ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଋତୁକାଳୀନ ଜଳ ଅଭାବର ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି।