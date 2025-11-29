ଭାରତକୁ ଡରି ସୀମାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା; ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପାକ ଲଞ୍ଚପ୍ଯାଡ୍…
ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୭୨ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡକୁ ପଛକୁ ନେଲା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତକୁ ଡରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଘାତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭୁଲିପାରିନାହିଁ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଭୟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସୀମାରୁ ୭୨ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ବିଏସଏଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବିଏସଏଫ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ବିଏସଏଫ ସୀମାରେ ଏହି ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ସୀମାପାର ଅପରେସନ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଫୋର୍ସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ବିଏସଏଫ ସୀମାରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି କରୁଛି।
ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛି ସେନା:
ବିଏସଏଫ ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମାରେ ଆମର ସେନା ସର୍ବଦା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ସୀମାରେ ଆମର ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ।
ଜଣେ ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେହି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେପରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନରାତି କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥାଉ। ବିଏସଏଫ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ଅପରେସନ୍ କରି ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି।