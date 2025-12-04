ସବୁଆଡେ ହା ହା କାର, ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଲାଣି HIV; ମହିଳା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ସଂକ୍ରମଣ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା WHO
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଏବଂ WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାର, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। WHO ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୬,୦୦୦ ନୂତନ HIV ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ରେ ୪୮,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ପ୍ରାୟ ତିନିଗୁଣ କିମ୍ବା ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।
WHO ର ଚେତାବନୀ କ’ଣ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ HIV ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେପରିକି ନିଶା ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି। WHO ପ୍ରତିନିଧି, ଡକ୍ଟର ଲୁଓ ଡାପେଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକୋପ ପାକିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ HIV ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ କ’ଣ: ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖରାପ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ HIV ପରୀକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୦-୧୪ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ HIV ମାମଲା ୨୦୧୦ ରେ କେବଳ ୫୩୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୩ ରେ ୧,୮୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲରକାନା, ଜାକୋବାବାଦ ଏବଂ ମିରପୁର ଖାସ୍ ଭଳି ସହରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକୋପରେ, ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ସରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମାଜ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଏଚଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମହାମାରୀ ବିପଦକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନଚେତ୍, ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ।