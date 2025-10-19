‘ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଲିବାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ପାକ୍’ ଶହବାଜ-ମୁନୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯିବେ ..

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଲିବାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ପାକ୍

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଶୁଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,”ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଶୁଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜଣଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।”

ୱାଶିଂଟନର ନିକଟବର୍ତ୍ତି ହେବା ପାକର ଲକ୍ଷ: ପାକିସ୍ତାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନର ନିକଟତର ହେବା ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତ ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ।

ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା: ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ରହିବେ। ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ୨ ଦେଶ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର କ୍ରୁରତା ଦେଖାଇଲେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ…

ଇରାନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲା ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ସମର୍ଥକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।” ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କାତାରରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।

 

 

You might also like More from author
More Stories

ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର କ୍ରୁରତା ଦେଖାଇଲେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ…

ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି, ରାସ୍ତାରେ…

ମାଗଣା Wifi ପାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁନି ଖୁସି, ଭଣ୍ଡେଇ…

1 of 14,165