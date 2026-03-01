ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବିଦା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ତଥାପି ICC ପାଖରୁ ପାଇବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବ ପାକିସ୍ତାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଇସିସିରୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରାଶି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇସିସିର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ପାକିସ୍ତାନର ପୁରସ୍କାର ରାଶି:
ICC ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧.୨୫ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ପୁରସ୍କାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ, ୫ମ ଏବଂ ୮ମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପରେ, ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ICC ତରଫରୁ ୩,୮୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ନିଶ୍ଚିତ ପରିମାଣର ରାଶି ପାଇବ। ଏହି ରାଶି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ICC ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜିତିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ (ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ୟତୀତ), ଏକ ଦଳ ପ୍ରାୟ ୩୧,୧୫୪ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨.୮ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ପାଏ।
ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ସୁପର ୮ରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହିପରି ମୋଟ ଚାରୋଟି ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରାୟ ୧,୨୪,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୧.୨ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ପାଇବ।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପରି ଥିଲା:
ପାକିସ୍ତାନ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ୩୨ ରନରେ ଆମେରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୬୧ ରନରେ ଭାରତ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି, ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ, ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ୨ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନଥିଲେ।