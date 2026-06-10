ଆକାଶରୁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ପାକିସ୍ତାନ! ଚୁପଚାପ୍ ନେଉଛି ଫଟୋ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ…
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର କଣ କହିଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଚୁପଚାପ୍ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଚୀନ୍ ସହାୟତାରେ, ପାକ୍ ନିଜର ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିଛି ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି।
ବିକାଶର ଏହି ହଠାତ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତତା ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟଥା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଥିବା ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ।
୧୯୬୧ ମସିହାରେ ମହାକାଶ ଏବଂ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗବେଷଣା କମିଶନ (SUPARCO) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ, ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବହୁତ କମ୍ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା।
ହେଲେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜିଂ, ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍-ସେନ୍ସିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ ଛଅଟି ନୂତନ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣଗୁଡିକ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭାରତର ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଉପଗ୍ରହର ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କ’ଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର କଣ କହିଲେ:
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତକ୍ଷେପଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର ରିଅର୍ ଆଡମିରାଲ୍ ସୁଧୀର ପିଲାଇ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ବେସାମରିକ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର କକ୍ଷ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏହା ବହନ କରୁଥିବା ସେନ୍ସର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହେ।”
ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କିପରି:
ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଭୂମି-ସ୍ତରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଗୁପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପାକିସ୍ତାନର ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ HS- ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାନକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ।
PRSC-EO2 ଏବଂ PRSC-EO3 ଭଳି ନୂତନ ଉପଗ୍ରହରେ ଉନ୍ନତ ଇମେଜିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ AI-ସହାୟିତ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି।
ଚୀନ୍ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା:
ଏହି ପ୍ରଗତିରେ ଚୀନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚୀନ୍ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତା କେବଳ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସେବାଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଉପଗ୍ରହ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।