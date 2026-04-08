ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଚେହେରା, ପରଦା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ… ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏହି ଦେଶ
ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ 'କପି-ପେଷ୍ଟ'। ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲା ଏହି ପୋଷ୍ଟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ୩୮ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଥମି ଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଧମକରୁ ଓହରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଥିରେ ତେହେରାନକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଅବିରତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିରନ୍ତର ଇରାନକୁ ଧମକ କିମ୍ବା ସମୟସୀମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତେହେରାନକୁ ଏକ ସମୟସୀମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ହାର ମାନିବ ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ବାରମ୍ୱାର ଡେଡଲାଇନରୁ ପଛକୁ ହଟୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ:
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେବେଠାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଇରାନକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:
ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାଦରେ ଫସିଗଲା। ସରିଫ ଏପ୍ରିଲ ୭ ଏବଂ ୮ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାତି ୧୨:୪୬ ରେ ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଥିଲା: “ଡ୍ରାଫ୍ଟ ‘X’ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା।” ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା।
Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ନିଜେ ଲେଖି ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାହା ବିଚାର କଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।
ଏହା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନିଜ ଦେଶର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ।
ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଭୁଲ ଏଡିଟ୍:
କିନ୍ତୁ ସରିଫଙ୍କ ଦଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଧରିପାରିଲେ ଏବଂ ରାତି ୧୨:୪୭ ରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କଲେ।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଉଛି: ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିଲା କି?
ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସରିଫ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ନିରନ୍ତର, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।”
“କୂଟନୀତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।”
ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଇରାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଭାବନାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ‘ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ’ ଖୋଲିବାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।”
“ଆମେ ଏହି ବିବାଦରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ କୂଟନୀତିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ।”
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପଛରେ ଚୀନ୍ ନା ପାକିସ୍ତାନ:
ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏପି ସହିତ ଜଡିତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି; ଯେତେବେଳେ ‘ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ଚୀନ୍ର ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି, ସିଏନଏନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।