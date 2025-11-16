ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଅଛି ଏହି ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ହାତ !
Delhi Blast: ଆତଙ୍କବାଦଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସତ୍ୟ ସରକାର, ସେନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ଏହି ଦାବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି।
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯେ, କିପରି ତାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର କୁତ୍ସିତ ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି ।
ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ମାସୁଦ ଆଝାର ଏବଂ ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISIର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମାସୁଦ ଆଝାରର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା’ର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଭିଡିଓଟି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ତଥା ମେ ୨୦୨୫ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ଯାହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ମୌଲାନା ମାସୁଦ ଆଝାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୌଲାନା ମାସୁଦ ଆଝାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାରତ ଭୟ କରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀର ।
ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୌଲାନା ମାସୁଦ ଆଝାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ମାସୁଦ ଆଝାର ଏବଂ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ନେଟୱାର୍କକୁ ସୀମିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ।