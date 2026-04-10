ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ୍ୟାନ୍ସର କହି ଫସିଲେ ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ: ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ଇସଲାମାବାଦର ମୁଖା ଖୋଲିଲା କି?
ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ଇସ୍ରାଏଲକୁ 'ମାନବ ଜାତିର ଅଭିଶାପ' କହି ବିବାଦ ଘେରରେ ପାକିସ୍ତାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇରାନ-ଆମେରିକା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ‘ଦୁଷ୍ଟ’ ଏବଂ ‘କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଲେବାନନରେ ନରସଂହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ’ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ (ଇସ୍ରାଏଲ)କୁ ମିଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି କରାଇବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲେବାନନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି।
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ପାପ ବା ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲେବାନନରେ ନରସଂହାର ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିରୀହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି – ପ୍ରଥମେ ଗାଜାରେ, ତା’ପରେ ଇରାନରେ ଏବଂ ଏବେ ଲେବାନନରେ। ଏହି ରକ୍ତପାତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଜମିରେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେମାନେ ନର୍କରେ ଜଳନ୍ତୁ।”
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବୟାନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଇସଲାମାବାଦର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲେଖିଛି ଯେ, “ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। କୌଣସି ବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସେହି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି।”
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଦୋନ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ସରକାର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଯିହୁଦୀ-ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛି। ଯିହୁଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ‘କ୍ୟାନ୍ସର’ କହିବା, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ସମାନ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।”
ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏହି କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଇରାନର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେରିକା ରାଜି ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ବି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଚିତ୍ର କିଛିଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।