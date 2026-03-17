ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍! କାବୁଲର ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୪୦୦ ମୃତ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୋମା ମାଡ଼।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ୪୦୦ ମୃତ, ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ। ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଟାକ୍ କରିଥିବା ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି।
ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରୀ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଲା ତାଲିବାନ ସରକାର। ହେଲେ ସେପଟେ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗତ ୨୦ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନର ଆକାଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିଗୋଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତି ୯:୩୦ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ତାର JF-୧୭ ଏବଂ F-୧୬ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି କାବୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା GDI ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ନାଟୋ ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ୨୦୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ GDI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସଂଲଗ୍ନ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।
କାବୁଲର ପାର୍କ-ଏ ସାନାୟୀ କୋଚାକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନିଶା-ନିର୍ଭର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୨୦୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଁରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା, ଏକ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ଜଳୁଥିଲା।
ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ରାତି ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା କାବୁଲର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିବା ବୋମାମାଡ଼ରେ ମୋଟ ୨୩ ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳି ଉଠିଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାବୁଲ ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
କାବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧ କଲା:
ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦ କାବୁଲର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନାର ବୋମାମାଡ଼କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଜବାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଫଗାନ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ଆଳ ଦେଖାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ୭୪ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଗତକାଲିର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୧ ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହିପରି, ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୫୩୧ ଜଣ ନିରୀହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ହମିଦ କାରଜାଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ:
ପୂର୍ବତନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ କାରଜାଇ କାବୁଲରେ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଣ-ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କାରଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବ; ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀତ୍ୱ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।