ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ! ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଅସୀମ ମୁନିର
ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକା-ଇରାନର ଆଲୋଚନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ:
ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଆକ୍ସିଓସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୂଟନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଚ୍ୟାନେଲ ୧୨ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି।
ସୋମବାର (୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିନ, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଇରାନ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁର୍କୀ, ମିଶର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚିଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସତ୍ୟରେ ସେ ଇରାନ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଇରାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆଲୋଚନା ସପ୍ତାହ ସାରା ଜାରି ରହିବ। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଇରାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।”