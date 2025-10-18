ଛି ପାକିସ୍ତାନ…ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ପାକ ସେନା; ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରି ଆଫଗାନ ଉପରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ, ୩ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଦୋହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସୀମାପାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ: ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପାକଟିକା-ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସାମରିକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ବୋମା ମାଡ଼ରେ କ୍ରୋଧିତ ତାଲିବାନ:ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ।”

୩ ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ପାକତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବୀର, ସିବଘାତୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାରୁନଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ ଶରଣାରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଆର୍ଗୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ମୃତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର

