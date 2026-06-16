ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ପିଓକେ; କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ି ପଳାଅ

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ପିଓକେ; କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ି ପଳାଅ
ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଗହମ ଦର ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼। ସବ୍ସିଡି ତୁମ ମୁହଁରେ ମାରିବୁ। ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରକୁ ଆଜି ଏପରି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଓକେରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ନେତାମାନେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ନାରା। ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି।
ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଗହମ ଦର ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସବସିଡି, ମହଙ୍ଗା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତିର ବିରୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା, ତା’ର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି।
ଆଜି ରାୱଲକୋଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ସଭା। ଯେଉଁଥିରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଜଏଣ୍ଟ ଅବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏଏସି) ଓ ଅବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନେତା ସର୍ଦ୍ଦାର ଅମନ କାଶ୍ମୀରୀ ଇସଲାମାବାଦ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ।
ସର୍ଦ୍ଦାର ଅମନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମ ମୁହଁରେ ମାରୁଛୁ ସବସିଡି। ତୁମେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଅ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କର। ଆମେ ଜାଣୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାଣୁ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଜାଣୁ, ଏହା ଆମର ସମସ୍ୟା, ଆମର ଦେଶ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ କାମ, ତୁମର କଣ କାମ କରୁଛ?
ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ରାସନ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆମର ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଅଛି। ସେ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଦେବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାସ୍ତା ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଖୋଲୁ ବା ଭାରତ ଦେଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର।
ସର୍ଦ୍ଦାର ପାକିସ୍ତାନୀ ସବସିଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିଓକେର ଲୋକେ ଇସଲାମାବାଦର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି। ଆମେ ତୁମ ସବସିଡିକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଉନୁ। ବରଂ ତୁମ ମୁହଁରେ ମାରୁଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଲିଯାଅ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାମଲାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାର ସବୁ ମାମଲା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ଭାରତ ସହ ଡିଲ୍ କରୁ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସହ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ମାମଲା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳୁ, ଏହା ଆମ ମାମଲା ଓ ଆମ ଦେଶ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତୁମର ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ ହେଉଛି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ପିଓକେରେ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ବଢ଼ିଥିବା ବିଜୁଳି ଦର, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବଢୁଥିବା ଦାମ୍ ଓ ଇସଲାମାବାଦର କଥିତ ଭେଦ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗହମ ଉପରେ ସବସିଡି ଓ ବିଜୁଳି ଦରରେ ରିହାତି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ରିହାତି କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ପରେ ଯେଉଁକଥାକୁ ସେହି କଥା।