ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ବିଜୟ ସହ ଖାତା ଖୋଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେବି ନମ୍ୱର ୧

ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୟ ସହିତ ଖାତା ଖୋଲିଲା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତ, UAE, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ହଂକଂ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପରେ, ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ୯୩ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

ଏହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ A ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ତାର ଖାତା ଖୋଲିଛି। ତଥାପି ଏହାର ବିଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ A ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା।

ଦଳ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୪୩ ବଲ୍ ରେ ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ଓମାନ ପାଇଁ ଆମିର କଲିମ୍ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବୋଲର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓମାନକୁ ମାତ୍ର ୬୭ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଏହା ୯୩ ରନ୍ ର ବିଜୟ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପଛରେ ଅଛି: ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ A ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।

ତଥାପି ଏହି ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍।

ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ୨୭ ବଲ୍ ରେ UAEକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୧୦.୪୮୩ ଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୪.୬୫୦ ଅଛି। ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍।

ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଓମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ UAE ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

