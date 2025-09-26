IND vs PAK: ବଡ଼ ଖବର, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ଓ ବୋଲର, ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା!
ହାରିସ ରଉଫ ଏବଂ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ବ୍ୟାନ୍!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ପୂର୍ବ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା।
ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ହେଲେ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ଦୁଇ ଖେଳାଳି ହାରିସ୍ ରୌଫ ଏବଂ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କାହିଁକି ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷ ସୁପର୍ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ ଏବଂ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି। ଯାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଶାଣି ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୁପର ଫୋରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୬ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ-ସୁଟିଂ ପରି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଇମେଲରେ ହାରିସ୍ ରୌଫ ଏବଂ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ କଣ କହିଥିଲେ: ତାଙ୍କ ଗନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଉତ୍ସବର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।
“ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ମନାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ନେବେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ।”
ଏହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫରହାନ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ।
“ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୋଜିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଛୁ।” ପିସିବିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରେଫରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରେ।