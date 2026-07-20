ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ

୧୯୬୦ ମସିହାର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାଣିର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି।

ବେହାଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କାନାଡାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହେବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ ଡାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୀତା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନୀତା ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ…

୧୯୬୦ ମସିହାର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ୬ଟି ନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଭାରତକୁ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ପ୍ରଧାନତଃ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

ପହେଲଗାମରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପରଦିନ ଭାରତ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା। ଭାରତ କହିଥିଲା ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।

ଇଶାକ୍ ଡାର କହିଛନ୍ତି, “କାନାଡା ସମେତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ପୁନଃବହାଲ କରିବ। ଜଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଓ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବ।”

You might also like More from author
More Stories

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ…

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ…

ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ; ପ୍ରେମିକଙ୍କ…

1 of 17,631