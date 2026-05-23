କାନ୍ଦୁଛି ପାକିସ୍ତାନ; ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କୋଟା ଲାଗୁ! ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କେତେ ତେଲ କିଣିପାରିବେ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନ୍ଧନ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଉ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଇନ୍ଧନର ଅସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନ୍ଧନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମିତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବେଶ ବଦଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଟା ପାଇବେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ଥରେ ମାତ୍ର ୫ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ସୀମିତ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡିର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ୍ରୋଲ କୋଟା ଭିନ୍ନ ହେବ। ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ରିକ୍ସା ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୧ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ପାଇପାରିବେ। ୮୦୦ ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ କଠୋର ଉପର ସୀମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

ସରକାର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲ ସବସିଡି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସବସିଡି ଇନ୍ଧନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲିଟର ସବସିଡି ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରିବେ।

ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ବୋତଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାନରେ ଖୋଲା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କଠୋର ସୀମା ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ନ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଜାତୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାଉଚର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାରବାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ କରିବେ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସିକ କୋଟା ସରିଯିବା ପରେ ଇନ୍ଧନ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ।

